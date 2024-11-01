Encuesta: A los estadounidenses les preocupa que Trump confisque las papeletas y las máquinas de votación en las elecciones de mitad de legislatura [ENG]

Los estadounidenses desaprueban rotundamente la extralimitación del poder ejecutivo en las elecciones y les preocupa que la Administración Trump pueda interferir en las elecciones de mitad de legislatura de 2026, según una nueva encuesta realizada por el States United Democracy Center. Estos nuevos datos de opinión pública se dan a conocer después de que el presidente Donald Trump haya amenazado con «tomar el control» del proceso electoral, haya insinuado la posibilidad de confiscar las papeletas y haya intentado restringir el acceso al voto,