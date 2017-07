¿Qué es “Encontrar a Los Otros”?

Porque todos quieren cambiar el mundo pero nadie quiere bajar la basura. Porque la “Iluminación”, querido Ramana Maharshi, si no nos sirve para despertar nuestra más honda preocupación por EL OTRO, entonces me exonero en ella. ¿Y qué significa esto? ¿Significa que debemos correr al puesto de Cruz Roja más cercano o a la Cocina Económica de guardia para ofrecernos como voluntarios ipso facto? Pues a lo mejor sí. O A LO MEJOR NO si NO es lo que nos sale de dentro: lo que importará será DESDE DÓNDE obremos.