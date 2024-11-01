Encontramos cientos de enormes fosas comunes antiguas escondidas en el desierto del Sahara (ENG)

Grandes fosas comunes circulares llenas de huesos de personas y animales, a menudo cuidadosamente dispuestos alrededor de una persona clave en el centro. Probablemente construidos entre el cuarto y el tercer milenio a. C., todos estos monumentos funerarios de tipo "recinto" tienen un gran muro circular, algunos de hasta 80 metros de diámetro, con humanos y su ganado vacuno, ovino y caprino enterrados en su interior.