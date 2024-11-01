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Encontramos cientos de enormes fosas comunes antiguas escondidas en el desierto del Sahara (ENG)

Encontramos cientos de enormes fosas comunes antiguas escondidas en el desierto del Sahara (ENG)

Grandes fosas comunes circulares llenas de huesos de personas y animales, a menudo cuidadosamente dispuestos alrededor de una persona clave en el centro. Probablemente construidos entre el cuarto y el tercer milenio a. C., todos estos monumentos funerarios de tipo "recinto" tienen un gran muro circular, algunos de hasta 80 metros de diámetro, con humanos y su ganado vacuno, ovino y caprino enterrados en su interior.

| etiquetas: sahara , fosas comunes , nomadas
16 2 0 K 289 Arqueología
1 comentarios
16 2 0 K 289 Arqueología
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Recordemos que no hace tanto que el Sáhara es un desierto.

En concreto, mientras Europa estaba congelada en gran parte el Sáhara era una sabana.
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