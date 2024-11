Encontrada la "canción más misteriosa de internet" : Fex - Subways of your mind (1983)

Hace 4 días, se publicó en el subforo de reddit dedicado a la búsqueda de esta canción ( www.reddit.com/r/TheMysteriousSong/ ), que la misma había sido identificada. La autoría corresponde al grupo alemán Fex, y el título de la canción es "Subways of your mind". En el enlace, la digitalización de las tres canciones contenidas en un cassette grabado por la banda en 1983: "Subways of your mind", "Heart in danger", y "Talking hands".