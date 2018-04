Encierro de estudiantes en la URJC: "Nos preocupa que todo decaiga después de la dimisión de Cifuentes"

Estudiantes de la URJC se han encerrado esta noche en el centro para mantener viva la protesta por la corrupción en la universidad "A mí como alumno de la Rey Juan Carlos lo de Cifuentes me parece casi anecdótico, lo que me preocupa realmente es la universidad" Los estudiantes hablan de "corrupción sistemática" y advierten: "Solos no vamos a poder, el éxito o fracaso de esto se va a basar en la movilización de estudiantes, profesores y PAS"