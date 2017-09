En 2012, un amigo de Israel al que quiero muchísimo, me hizo un regalo de cumpleaños sabiendo de mis inclinaciones: la versión electrónica de la Historical Encyclopedia of Natural and Mathematical Sciences. (Springer, 2009), de Ari ben-Menachem. Desde luego, se lo agradecí infinitamente y en su defensa, él no la había hojeado ni nada