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El encargado de Negocios de Irán cumplió el ultimátum de Milei y se fue del país con un mensaje: "No tiene sentido que Argentina se sume a la guerra"
Lo acompañó hasta Aeroparque la Policía de Seguridad Aeroportuaria y se tomó un vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Colombia.Habló con Clarín antes de irse.
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irán
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argentina
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#1
JoseRvValjean
Claro que no tiene sentido, Milei es subnormal y cree que por chuparle la polla al tarado de Trump va a conseguir algo a nivel internacional, ya os lo adelanto Trump cuando llegue el caso le tratará como la basura que es.
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#2
josde
#1
Pero como siempre pasa pagaran el pato los mismos.
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#4
NO86
#2
Yo espero que a Milei se lo coman sus votontos.
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#21
coldchiliandhotchilly
#4
su partido salió reelegido hace pocos meses en unas elecciones provinciales
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#3
NO86
#1
Trump trata a todos como basura. A este lo tratará como a basura faldera lameculos: le dejará besarle el culo antes de patearle el suyo.
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#6
jonolulu
#1
Otro que repetiría el ridículo de Corona Machado
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#7
Scutarius
#1
Milei es de derechas, y ser de derechas equivale a lamer polla. Pero no tengo tan claro que espere conseguir algo, simplemente así entienden el mundo.
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#8
ur_quan_master
#1
pero si Feijóo nos está aconsejando que síganos lamiendo el culo de Trump¿ Insinúas que es una mala política?
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#9
rusito
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#1
Milei es un acomplejado, el clásico individualista neocon (de ancap no tiene nada) que padece aporofobia. Él asocia dinero y poder a todo lo que huela a estadounidense e israelí y cree que puede salir beneficiado individualmente. Lo que opinen los argentinos le resbala. Argentina se la suda también. Dijo publicamente que considera como ídolo a Margareth Thacher, que jodió pero bien a Argentina, es mas que suficiente. Su conversión al judaísmo es una farsa. Si los judíos fuera unos muertos de hambre, pasaba de ellos como de la mierda. La derecha española y latinoamericana suele ser acomplejada, creen que Estados Unidos e Israel son invencibles y quieren estar con ellos porque creen que no son unos loosers (perdedores). No hay mas.
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#13
xyzzy
#9
losers
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#15
TripodeDeEbano
*
#9
Pesanba que era de religion judía, hay una gran comunidad en Argentina, lo que pasa que estos no son pueblo elegido de marca blanca sin poder ni dinero. Vamos estan igual de pelados que el resto de argentinos.
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#17
rusito
#15
En el 2021, Milei había declarado: “Estoy pensando en convertirme al judaísmo y aspiro a llegar a ser el primer presidente judío de la historia argentina”. En abril del 2023 reafirmó que “no lo descartaba”; sin embargo, en julio analizó: “Si soy presidente y cae shabat, ¿qué hago? ¿Te vas a desconectar del país desde la primera estrella del viernes a la primera del sábado? Hay algunas cuestiones que lo harían incompatibles. El rabino que me ayuda a estudiar dice que yo debería hacer la lectura de la Torah desde el punto vista del análisis económico”, afirmó en comunicación con El País.
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#10
sotillo
#1
Hombre yo si lo veo, casi todos los colonos israelíes que salen en redes son argentinos, tantos que parece que sean los argentinos los que han destruido Gaza y ahora bombardean Irán
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#18
XXguiriXX
#1
Más que chuparle la polla a Trump, es a Israel, incluyendo los huevos. Por las fuerzas del cielo y tal
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#20
Mschumacher
#1
VIVA LA LIBERTAD CAR… bueno lo que sea
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#5
DDJ
"no son enemigos y no han sido ninguna vez enemigos y no serán en el futuro, aunque autoridades, por alinearse o beneficiarse de la situación, quieren como asumir la guerra por supuesta."
Argentinos, os ha dicho con mucha clase que os gobierna un gilipollas
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#12
Un_señor_de_Cuenca
Estamos hablando de un tarado que sin ser judío fue de visita al muro de las lamentaciones y se puso a llorar como si se hubiera muerto su madre. Los funcionarios de Irán están quedando como dioses de la diplomacia al lado de esta pandilla de mermados morales e intelectuales.
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#11
MenéameApesta
Milei acabará exiliado en Israel porque no lo van a querer en ningún otro sitio.
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#14
casicasi
Un cateto intentando homologarse con los señores del palacio. Gilipollas y acomplejado.
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#19
eugeniodl
Milei considera que ha ganado una batalla, yo expulsó a un diplomático e Irán no puede contestar. No queda ningún diplomático argentino en Irán.
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#16
TripodeDeEbano
No hay plata, pero meterte en una guerra barato no es.
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Argentinos, os ha dicho con mucha clase que os gobierna un gilipollas