El encaje imposible de la Catalunya independiente en la Unión Europea

Los autonomistas regionales, no sólo en Catalunya sino también, por ejemplo, en Escocia, creen a veces que, habiendo ganado la soberanía, ellos deberían y podrían convertirse en Estados miembros de la UE. Esto sólo muestra que malinterpretan de forma fundamental lo que es la UE. No sólo no consiguen darse cuenta de su naturaleza como un cártel de estados-nación miembros, que nunca admitirá en su club a una región convertida en estado contra la voluntad del Estado del que se ha separado...