Emulando los NEC PC-6001

Lo primero es decir que no exactamente producto de NEC. Lo desarrolló en 1981 New Nippon Electric, una de sus subsidiarias especializadas en productos electrónicos. Tampoco era su primer ordenador, porque en 1979 habían desarrollado con éxito el PC-8001, no confundir con el PC-88, que fue su sucesor desarrollado por otra subsidiaria de NEC. Ahora que ya debéis estar totalmente confundidos es el momento de presentar al PC-6001. Fue un ordenador de 8 bits basado en un clon del archiconocido Zilog Z80, e ideado con el mercado doméstico en mente.