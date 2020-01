Los empresaurios que pagan en A+

Todos los trabajadores saben que hay empresaurios que pagan en B y empresarios que pagan en A. Pero algunos trabajadores no saben que también existe una categoría especial y menos habitual de empresaurios, que son los que pagan en A+. Mejor dicho: hay trabajadores que cobran en B y trabajadores que cobran en A, pero también están unos pocos trabajadores que cobran en A+. Hasta que no lo leáis, algunos no os lo vais a creer.