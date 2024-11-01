·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9512
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
7521
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
6093
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
5268
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
5378
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
más votadas
548
Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix: así vive un juez en la lista negra de Trump
390
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
498
Nuevas imágenes y un testigo acreditan que fueron los fascistas quienes tendieron una emboscada en Lyon
271
Si el secuestrador Alberto se llamara Mohamed
566
Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
15
clics
Empresas del Ibex huelen el cambio político y se acercan a la cúpula de Vox
Constructoras, energéticas y empresas contratistas están sondeando a la formación de Abascal, ante la posibilidad de que entre en un futuro Gobierno del PP
|
etiquetas
:
elecciones
,
economia
,
empresas
,
vox
3
1
3
K
7
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
3
K
7
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
la ideología de cualquier empresa siempre es el oficialismo, el poder
2
K
32
#2
ombresaco
...pero cuando podemos amenazaba con tl famoso sorpasso al psoe, era muy burdo pero fueron con ello.
Ciand9 vueron que el PP aguantó la subida de Ciudadanos, le retiraron el apoyo
1
K
23
#6
Sinfonico
#2
Hablas de esas elecciones donde la derechuza se sacó de la manga el famoso informe PISA,que luego demostró ser falso.?
De las mismas elecciones donde Inda inventó facturas para decir que Podemos cobraba de Venezuela y que la mentira le ha costado 18000 euros?
No ves la manipulación del electorado, verdad?
2
K
35
#10
ombresaco
#6
por qué dices qué no la veo cuando es precisameente remarcar la diferencia de criterio
0
K
12
#4
Sinfonico
La ideología de Vozpópuli es mentir, mentir sin ningún tipo de pudor, mentiras que sólo se creen los mononeuronales que entran a leer esa basura. La fuente, como siempre, ellos mismos "Fuentes empresariales aseguran que"
1
K
22
#3
HeilHynkel
¿Se acercan? Anda que no hay directivos, cachorros de los antiguos jefes que han estado tonteando con la extrema derecha desde hace años.
1
K
20
#7
eipoc
#_1
es al contrario, el oficialismo siempre tiene la ideología de sus amos, del poder, que para eso mandan.
Es parte de la lucha de clases.
1
K
19
#8
Autarca
Claro que la veo
Creerse que es de izquierdas un partido que se promociona en 13tv, el programa de Ana Rosa, o en el Al Rojo Vivo de Florentino Perez, incluso antes de ser partido
La gente esta fatal
0
K
11
#9
powernergia
Supongo que estarán acojonados pensando en como van a joder la economía en cuanto toquen poder.
0
K
11
#5
pirat
*
He oído lo contrario.
Visto que están ganando más que nunca, están acojonados con la reentrada de los regres nostálgicos con el consecuente empobrecimiento de la población y resentimiento en el consumo.
0
K
9
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ciand9 vueron que el PP aguantó la subida de Ciudadanos, le retiraron el apoyo
De las mismas elecciones donde Inda inventó facturas para decir que Podemos cobraba de Venezuela y que la mentira le ha costado 18000 euros?
No ves la manipulación del electorado, verdad?
Es parte de la lucha de clases.
Creerse que es de izquierdas un partido que se promociona en 13tv, el programa de Ana Rosa, o en el Al Rojo Vivo de Florentino Perez, incluso antes de ser partido
La gente esta fatal
Visto que están ganando más que nunca, están acojonados con la reentrada de los regres nostálgicos con el consecuente empobrecimiento de la población y resentimiento en el consumo.