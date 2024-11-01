edición general
Empresas del Ibex huelen el cambio político y se acercan a la cúpula de Vox

Constructoras, energéticas y empresas contratistas están sondeando a la formación de Abascal, ante la posibilidad de que entre en un futuro Gobierno del PP

YSiguesLeyendo
la ideología de cualquier empresa siempre es el oficialismo, el poder
ombresaco
...pero cuando podemos amenazaba con tl famoso sorpasso al psoe, era muy burdo pero fueron con ello.

Ciand9 vueron que el PP aguantó la subida de Ciudadanos, le retiraron el apoyo
Sinfonico
#2 Hablas de esas elecciones donde la derechuza se sacó de la manga el famoso informe PISA,que luego demostró ser falso.?
De las mismas elecciones donde Inda inventó facturas para decir que Podemos cobraba de Venezuela y que la mentira le ha costado 18000 euros?
No ves la manipulación del electorado, verdad?
ombresaco
#6 por qué dices qué no la veo cuando es precisameente remarcar la diferencia de criterio
Sinfonico
La ideología de Vozpópuli es mentir, mentir sin ningún tipo de pudor, mentiras que sólo se creen los mononeuronales que entran a leer esa basura. La fuente, como siempre, ellos mismos "Fuentes empresariales aseguran que"
HeilHynkel
¿Se acercan? Anda que no hay directivos, cachorros de los antiguos jefes que han estado tonteando con la extrema derecha desde hace años.
eipoc
#_1 es al contrario, el oficialismo siempre tiene la ideología de sus amos, del poder, que para eso mandan.

Es parte de la lucha de clases.
Autarca
Claro que la veo

Creerse que es de izquierdas un partido que se promociona en 13tv, el programa de Ana Rosa, o en el Al Rojo Vivo de Florentino Perez, incluso antes de ser partido

La gente esta fatal
powernergia
Supongo que estarán acojonados pensando en como van a joder la economía en cuanto toquen poder.
pirat
He oído lo contrario.
Visto que están ganando más que nunca, están acojonados con la reentrada de los regres nostálgicos con el consecuente empobrecimiento de la población y resentimiento en el consumo.
