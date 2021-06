Las empresas de fabricación de mascarillas ya notan un bajón en las ventas

La empresa Fortia, único fabricante de mascarillas de Asturias, ya acusa el descenso de las ventas de este producto. Primero porque se ha relajado su uso, aseguran, pero sobre todo porque ha vuelto el producto chino con el que dicen, no se puede competir en precio, aunque no ofrezca las mismas garantías. Piden que las mascarillas se consideren material estratégico a nivel nacional para no tener que volver a hacer frente a falta de suministro.