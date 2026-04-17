Las empresas estadounidenses podrán reclamar desde el lunes reembolsos por los aranceles de Trump declarados inconstitucionales [ENG]

El sistema de reembolsos es el último giro en una larga batalla sobre los aranceles recaudados durante el último año como parte del intento del presidente Donald Trump de reestructurar las relaciones comerciales de EE. UU. con casi todos los países del mundo. Los aranceles, en constante cambio, sacudieron a las empresas a nivel global, que se apresuraron a modificar sus cadenas de suministro para evitarlos, además de intentar determinar quién acabaría pagando esos impuestos.