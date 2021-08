Las empresas acumulan efectivo como precaución ante variante delta

Las mayores empresas no financieras del mundo tenían un récord de US$ 6,85 billone. S&P Global Ratings, estima que el nivel de efectivo podría alcanzar los US$ 7,1 billones a finales de año. Las empresas también han aprovechado las bajas tasas de interés para pedir más dinero prestado, lo que ha contribuido a aumentar tanto el efectivo, como los niveles de deuda, de las empresas de primera línea. Pero muchas también quieren utilizar su efectivo para invertir en el futuro.