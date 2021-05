La patronal CEOE no acepta la oferta de la noche de la Seguridad Social, con mayores ayudas a la cotización para las empresas, pero con un esquema que sigue premiando más la activación de trabajadores frente al mantenimiento del ERTE, algo que no gusta a los empresarios ni a los sindicatos. El Ejecutivo seguirá negociando: no aprobará este martes la prórroga sin acuerdo.