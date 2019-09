El dueño de la empresa de comunicación Over Marketing, Daniel Horacio Mercado, una de las implicadas en la presunta financiación ilegal del PP madrileño, explicó a la Policía en una declaración que no alertó a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid de los amaños del exconsejero Alberto López Viejo. No lo hizo, según dijo, porque "le constaba que era una persona muy valorada y querida por Aguirre".