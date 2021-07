El empresario Pablo Fernández Bravo, dueño de una constructora de Barcelona, ha sabido hoy que ya no es necesario pagar a Jordi Pujol el 3% del presupuesto de las obras que le encargan a su compañía. Aunque sabía que Pujol ya no es presidente de la Generalitat, este directivo daba por hecho que «el sistema no había cambiado» y aún sigue sin atreverse a dejar de pagar por temor a posibles represalias.