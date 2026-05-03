De la empresa de vivienda de Zapatero a la calle desahuciado por la Seguridad Social: "O compramos el piso a casi 700.000 euros o nos tenemos que ir"

Miguel (38 años) ha pagado religiosamente su alquiler en el barrio de Moncloa (Madrid) desde 2007. Apenas era un estudiante cuando entró a través de la extinta Sociedad Pública del Alquiler (SPA), la medida estrella de vivienda del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para dinamizar el mercado del alquiler. Pero casi 20 años después las cosas han cambiado. Su casero ahora es la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y una carta de desalojo llegó a su puerta justo cuando había sido despedido del empleo en una multinacional donde ...
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"El argumento administrativo se centra en la naturaleza de los contratos, extinguidos desde el año 2016, lo que impide aplicar la Ley de Arrendamientos Urbanos y cualquier medida de prórroga sobre los mismos. Desde la Seguridad Social se ha subrayado que “la Tesorería General de la… » ver todo el comentario
Llevan 180.0000 pagados en alquiler y no tienen nada...otro éxito.
También hay que ser previsor y como dice #2, es un alquiler.