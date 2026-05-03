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De la empresa de vivienda de Zapatero a la calle desahuciado por la Seguridad Social: "O compramos el piso a casi 700.000 euros o nos tenemos que ir"

Miguel (38 años) ha pagado religiosamente su alquiler en el barrio de Moncloa (Madrid) desde 2007. Apenas era un estudiante cuando entró a través de la extinta Sociedad Pública del Alquiler (SPA), la medida estrella de vivienda del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para dinamizar el mercado del alquiler. Pero casi 20 años después las cosas han cambiado. Su casero ahora es la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y una carta de desalojo llegó a su puerta justo cuando había sido despedido del empleo en una multinacional donde ...

| etiquetas: seguridad social , vivienda , madrid , sociedad pública del alquiler
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8 comentarios
6 1 1 K 62 actualidad
#3 Pitchford
Suena raro raro que un piso público de alquiler pase de la Sociedad Pública del Alquiler a la Tesorería General de la Seguridad Social. Supongo que estará relacionado con la transferencia de la gestión de la vivienda a las comunidades y que la Tesorería General está actuando como liquidador del parque de VPO del Estado.
0 K 18
g3_g3 #7 g3_g3
#3 Raro no. La sociedad quebró en 2012 y la SS embargó.
1 K 28
autonomator #8 autonomator *
#3 más info: (huele a que se veían ya propietarios o más bien inquilinos de renta antigua dos punto cero cuando la SPA fue disuelta y les ha salido el tiro mal). Creo que han estado mal asesorados.
"El argumento administrativo se centra en la naturaleza de los contratos, extinguidos desde el año 2016, lo que impide aplicar la Ley de Arrendamientos Urbanos y cualquier medida de prórroga sobre los mismos. Desde la Seguridad Social se ha subrayado que “la Tesorería General de la…   » ver todo el comentario
2 K 42
#1 rbrn *
Su casero ahora es la Tesorería General de la Seguridad Social. La Tesorería General de la Seguridad Social actuando como un fondo buitre...

Llevan 180.0000 pagados en alquiler y no tienen nada...otro éxito.
1 K 17
#2 euquesei
#1 Por eso se llama alquiler y no compra.
3 K 34
#4 rbrn
#2 Un sistema de alquiler público tiene que ofrecer unas garantías, si te metes ahí tienes que saber que va a ser tú casa a menos que tú te quieras ir...
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#5 euquesei
#4 Si, debería, pero demosle las gracias a quien elimino el programa de Zapatero.
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#6 meneandotela
#4 lleva 20 años en un alquiler cuya ley no dice que tengas seguridad hasta que fallezca.

También hay que ser previsor y como dice #2, es un alquiler.
1 K 17

menéame