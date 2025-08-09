La empresa vinculada a Santos Cerdán ofrecía desde desratización hasta traducción de idiomas antes de facturar 5,8 millones en obra pública

La empresa en el foco de la Trama Koldo, vinculada al entorno del actual número tres del PSOE, Santos Cerdán, fue constituida en 2015 con un objeto social tan extenso como heterogéneo, que incluía desde desratización y digitalización hasta fontanería, traducción, destrucción de documentos y mantenimiento de mobiliario. Se trata de Servinabar 200 SL, la sociedad administrada por Antxón Alonso Egurrola, también investigado por el Tribunal Supremo por su presunta implicación en la red de adjudicaciones irregulares bajo sospecha.