La empresa de Pedro García Aguado (PP), fichaje de Ayuso, engaña a las familias que piden su ayuda

La Cadena SER ha comprobado a través de varias vías que el Centro Tempus, cuyo socio es el director general de Juventud, Pedro García Aguado, sigue ofertando sesiones de terapia con él por 120 euros. Pero no las da porque no puede, es incompatible con la Ley de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid. Pedro García Aguado cobra por ofrecer charlas. La Ley de Incompatibilidades de altos cargos permite participar en conferencias siempre que no haya un contrato de prestación de servicios.