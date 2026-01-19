edición general
Una empresa de la que Koldo fue asesor participó en la renovación del tramo del accidente de Adamuz

En abril de 2022, ADIF adjudicó la renovación y mejora del trazado del tramo de las vías [pág. 2] donde se ha producido el accidente de Adamuz (Córdoba) a una Unión Temporal de Empresas (UTE), un grupo de empresas que se presentan juntas a un concurso de contratación pública. El contrato, según ADIF, tenía un valor de 52.492.342,21 euros con impuestos. En el Portal de Contratación del Estado aparece con un valor de 53.269.314,76 euros con impuestos. En la UTE que se encargó de estas obras participó la constructora sevillana AZVI.

jonolulu #6 jonolulu
Una empresa más antigua que Renfe que se dedica al mantenimiento y construcción ferroviaria consiguió un contrato de mantenimiento ferroviario dentro de una UTE.

Y os voy a dar otro dato que no dice el artículo: Azvi fue una de las constructoras de la propia LAV Madrid-Sevilla hace 35 años. TE CAGAS MARILOLI
2 K 44
Febrero2034 #2 Febrero2034
No va a salir ninguna noticia contra el gobierno, como no salió ninguna noticia por la corrupción del PSOE.
Así que esto da igual, las putas del gobierno, las pagamos nosotros
1 K 19
plutanasio #1 plutanasio
¿Y había prostitutas contratadas?
0 K 12
Gadfly #5 Gadfly
#1 fijo
0 K 5
anasmoon #4 anasmoon
¿Pero qué basura es ésta? No habrán pasado trenes por esas vías desde 2022, madre mía cómo está el nivel. :palm:
0 K 10

