Una empresa de la que Koldo fue asesor participó en la renovación del tramo del accidente de Adamuz

En abril de 2022, ADIF adjudicó la renovación y mejora del trazado del tramo de las vías [pág. 2] donde se ha producido el accidente de Adamuz (Córdoba) a una Unión Temporal de Empresas (UTE), un grupo de empresas que se presentan juntas a un concurso de contratación pública. El contrato, según ADIF, tenía un valor de 52.492.342,21 euros con impuestos. En el Portal de Contratación del Estado aparece con un valor de 53.269.314,76 euros con impuestos. En la UTE que se encargó de estas obras participó la constructora sevillana AZVI.