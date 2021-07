La empresa israelí, NSO, se defiende de los ataques: "No hay ningún vínculo"

Desde NSO dicen que el "editor del Washington Post declaró que el propósito de la lista no se determinó de forma concluyente". Y, por ello, dicen que no se "identifica" quién pone los números en ella y el porqué y, añaden, que en el artículo "se desconoce cuántos de los teléfonos fueron objeto de la lista o de la vigilancia". Por otro lado, sostienen que la "historia real" se construye "en torno a 37 de los 50.000 números de teléfono" y que, de esos 37, "los reporteros no logran demostrar el vínculo definitivo entre los números y la NSO".