La empresa Infinity Lithium anuncia que recurrirá la cancelación del permiso de investigación

La empresa promotora de la mina de litio en la Sierra de la Mosca de Cáceres Infinity Lithium presentará, en el plazo de un mes, un recurso de alzada contra la resolución de la Junta de Extremadura que denegó ayer el permiso de investigación denominado Valdeflórez, sobre dos cuadrículas mineras, y la compañía considera que esta decisión es “arbitraria” e “imprudente” y está basada en “cuestiones políticas y no jurídicas”, ya que no se ajusta a derecho. en el caso de que no se conceda en el permiso recurrirá a la vía judicial