Empresa exportadora argentina lleva sus carnes de alta calidad a la Exposición Internacional de Importaciones de China

"La feria CIIE es una feria única desde el punto de vista que nosotros estando aquí en La Pampa, a 20 mil kilómetros de distancia (de China), podemos, a través de esta feria, conectarnos con todo el público chino de todas las regiones" según el director de Frigorífico General Pico. El empresario sostuvo que "es un gran momento para el mercado chino por la creciente demanda de productos de alta calidad", que a su vez está impulsada por el crecimiento de la clase media en el país asiático.

2 comentarios
meroespectador #1 meroespectador
Poco futuro le auguro ya que han firmado con Trump...
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Piden pasta a EEUU y quieren vender carne a su enemigo chino, ver para creer.
