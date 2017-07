Emprendedores están convirtiendo basura en comida, bebida y energía limpia [ENG]

Toast Ale es una empresa que produce cerveza de pan que no se ha vendido y de las rebanadas de sándwiches. Todas las ganancias de Toast van a Feedback , una organización de defensa ambiental que Stuart fundó para luchar contra los desperdicios de alimentos a nivel mundial. Toast comenzó en el Reino Unido en 2016 y en Estados Unidos este año. La compañía planea lanzar pronto en Sudáfrica e Islandia. Rubies in the Rubble, Regrained o Baldor Fresh Cuts son otros ejemplos de empresas que transforman la basura en comida, bebida y energía limpia.