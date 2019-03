El emporio francoitaliano que hace que tus gafas cuesten 300 euros en lugar de 80  

“Al menos 500 millones de personas están ahora mismo llevando nuestras gafas”. Habla Andrea Guerra, CEO de Luxottica hasta 2014 en una entrevista para el programa estadounidense 60 minutos en 2012. Según un artículo de este mes para LA Times, la proporción de cuatroojos que llevamos sus productos no ha hecho más que aumentar. “Ya no hay competencia en esta industria, se acabó. Luxottica ha comprado a todos. Ponen los precios que les da la gana”, afirma Charles Dahan, ex empresario del negocio de los bienes ópticos.