El empleo TIC crece y sigue sin cubrir todas las ofertas

Los especialistas llevan tiempo alertando de que la demanda de estos perfiles es tan alta que el talento disponible no cubre ni de lejos las necesidades de las empresas. Según la consultora Indeed, el 44% de ofertas de empleo digital publicadas en España hasta octubre fueron difíciles de cubrir (más de 2 meses disponibles), ligeramente por debajo del 2019 (45%). Es un fenómeno que sucede en mayor o menor medida en el resto de países europeos. En Portugal la necesidad no cubierta es del 56% mientras que en el Reino Unido o Dinamarca es del 28%.