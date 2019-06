Un empleado de Boeing afirma que "no pondría a mi familia en un 737 Max ahora mismo"

Uno de los empleados de Boeing ha declarado, de forma anónima por supuesto, que "no subiría a mi familia a un 737 Max ahora mismo", una frase que desde luego no inspira nada de confianza. Este empleado, llamado Stuart para preservar su identidad, indicó que "si yo tuviera que ir en uno de los vuelos de prueba, iría, por supuesto. Ahora, ¿enviaría a mi familia en un vuelo de un 737 Max ahora mismo? No, ni en un millón de años".