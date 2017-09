Emotivos retratos de héroes en la lucha contra el sida de los 90  

Con motivo del 30º aniversario de ACT UP, el fotógrafo Stephen Barker comparte con nosotros retratos de las personas que lucharon contra el SIDA. Se calcula que, hacia 1991, más de 156.000 norteamericanos habían muerto de complicaciones relacionadas con el SIDA. Pero los peores años aún estaban por llegar: la epidemia alcanzó su punto máximo en 1995, cuando casi 50.000 norteamericanos perdieron la vida. De no haber sido por ACT UP (Coalición sobre el sida para desencadenar el poder), sin duda estas cifras serían más elevadas.