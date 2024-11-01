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El emotivo mensaje de Hugo, el joven gimnasta que reivindica la rítmica masculina: "A todos esos niños que tienen miedo…"

El emotivo mensaje de Hugo, el joven gimnasta que reivindica la rítmica masculina: "A todos esos niños que tienen miedo…"

El sevillano, único gimnasta federado de su club y convocado con Andalucía para el Campeonato de España, se ha llenado de aplausos tras su intervención.

| etiquetas: gimnasta , sevillano , reivindica , rítmica , masculina
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6 comentarios
29 9 0 K 403 actualidad
calaña #1 calaña
Grande, no. Lo siguiente.
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robustiano #3 robustiano *
#1 Tiene mérito, desde luego, pero el chaval me parece de talla menuda... :-P
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Moderdonia #4 Moderdonia *
Ojalá en la vida como en la gimnasia rítmica o artística. Te des la hostia que des, brazos en alto, sonrisa de oreja a oreja, y al siguiente aparato.
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DaniTC #2 DaniTC
Una amiga era amiga era profesora de gimnasia rítmica y me contaba que en España podían participar los chicos en competiciones pero no importabtes pero nunca en olimpiadas, por ejemplo. Igual es por la federación. Y eso es España, en la mayoría de países no pueden participar directamente.
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#5 oscarcr80
Es un poco como la natación sincronizada. Hay equipos de natación sincronizada masculina?
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#6 Beticom
He ido en alguna ocasión a verlo en competición, y el chaval es un espectáculo haciendo la rutina.
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menéame