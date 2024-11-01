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El emotivo mensaje de Hugo, el joven gimnasta que reivindica la rítmica masculina: "A todos esos niños que tienen miedo…"
El sevillano, único gimnasta federado de su club y convocado con Andalucía para el Campeonato de España, se ha llenado de aplausos tras su intervención.
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#1
calaña
Grande, no. Lo siguiente.
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#3
robustiano
*
#1
Tiene mérito, desde luego, pero el chaval me parece de talla menuda...
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#4
Moderdonia
*
Ojalá en la vida como en la gimnasia rítmica o artística. Te des la hostia que des, brazos en alto, sonrisa de oreja a oreja, y al siguiente aparato.
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#2
DaniTC
Una amiga era amiga era profesora de gimnasia rítmica y me contaba que en España podían participar los chicos en competiciones pero no importabtes pero nunca en olimpiadas, por ejemplo. Igual es por la federación. Y eso es España, en la mayoría de países no pueden participar directamente.
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#5
oscarcr80
Es un poco como la natación sincronizada. Hay equipos de natación sincronizada masculina?
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#6
Beticom
He ido en alguna ocasión a verlo en competición, y el chaval es un espectáculo haciendo la rutina.
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