Los profesionales del Hospital Gregorio Marañón han difundido este miércoles una emotiva carta abierta dirigida a sus pacientes, en formato de texto y de vídeo, donde han reconocido que "no era fácil llevar bien lo difícil, pero era imprescindible", y que aprendieron "con dolor e impotencia que hay palabras que no se materializan, que decir mascarilla, no protege