La emotiva carta de apoyo a los médicos y trabajadores que se ha hecho viral  

“Somos tus vecinos, y queremos pedirte por el bien de todos: -Que no pierdas el ánimo, porque en tus manos está nuestra salud, nuestros alimentos, nuestros mayores… -Que no olvides que para nosotros eres un orgullo, que la mitad de nosotros no tendríamos el valor de hacer lo que tú haces cada día mientras los demás estamos seguros en casita. -Que nos avises si podemos ayudarte en algo para hacer más llevadera tu sobrecarga".