Las emociones también tienen historia

La izquierda acostumbraba a suponer que la clase obrera se movilizaba como resultado de unas condiciones materiales concretas. Por eso, adoptarían las ideas del socialismo. Hoy sabemos que las cosas no son tan sencillas. Los proletarios no siempre apoyan las opciones políticas que se supone que deberían respaldar. Una explicación fácil apunta que están poseídos por una «falsa conciencia». Esta teoría no es otra cosa que un paternalismo progresista. "Si los pobres no nos apoyan, es porque no saben lo que les conviene".