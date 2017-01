El emocionante vídeo de los bomberos de Málaga tras un mes de encierro  

"No soy un casco, un chaquetón o unas botas. No soy un cuerpo plasmado en un calendario, no soy un salario ni días de descanso, ni un puesto fijo." Así arranca el emocionante vídeo que el Cuerpo de Bomberos de Málaga está difundiendo este fin de semana, precisamente cuando este domingo 29 de enero se cumple el primer mes de encierro del colectivo, que continúa así reclamando mejoras en el servicio y la destitución del jefe por falta de confianza y "una nefasta gestión en los últimos 17 años.