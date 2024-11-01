Una emisora holandesa rastrea a una fragata del portaaviones francés Charles de Gaulle con un dispositivo Bluetooth

La emisora regional neerlandesa Omroep Gelderland logró rastrear en tiempo real a la fragata de defensa aérea Evertsen de la Marina Real de los Países Bajos enviándole un dispositivo de rastreo Bluetooth por correo militar. El incidente del dispositivo de rastreo se produce después de que el diario Le Monde informara en marzo de que había podido localizar a un oficial francés que corría 7 kilómetros alrededor de la cubierta del Charles de Gaulle, gracias a los datos del reloj de pulsera y la aplicación de running y ciclismo Strava.