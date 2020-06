Emergencia educativa

Cuando faltan poco más de dos meses para que se inicie el nuevo curso escolar, seguimos sin tener respuestas y mucho me temo que, llegado septiembre, la improvisación y el correspondiente caos se adueñará de las aulas. Esta situación excepcional no es nueva si valoramos en su justa medida la poca atención que, en líneas generales, la educación ha merecido en nuestro país, convertida en arma arrojadiza entre los partidos y sometida a tantos vaivenes que no han hecho sino erosionar su naturaleza de derecho fundamental.