Un embrión no es una persona: Biólogo de la UNAM

La vida, así, sin adjetivos, no es algo definible con palabra sencillas: ¿basta un código genético, un proceso evolutivo o un latido para determinarlo? Todos los organismos estamos compuestos de químicos, minerales, cosas muertas que por quién sabe qué azares se combinan y recombinan hasta generar la vida. Sin embargo, no es lo mismo “estar vivo” que ser considerado un sujeto con derechos sociales, es decir, una persona. Para el doctor Lazcano Araujo, la masa de células que compone un feto no es lo mismo que una persona.