La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unids, Nikki Haley, declaró que el rumor difundido por el autor del best-seller "Fire and Fury", Michael Wolff, de que tenía un romance con Donald Trump es "repugnante". "Es completamente mentira", añadió la ex gobernadora de Carolina del Sur, señalando que sólo ha viajado en una ocasión en el Air Force One y fue acompañada de otros pasajeros, que era una de las acusaciones de Wolff.