Las embajadas iraníes trolean a Trump en X: "Hemos perdido las llaves" del Estrecho

Las embajadas iraníes han hecho del humor su principal herramienta de propaganda, con chistes y el troleo al presidente estadounidense, Donald Trump, en redes sociales riéndose de su campaña militar, de sus apariciones públicas o de sus palabras sobre el conflicto con Irán, muchas veces acompañados con fotografías satíricas o memes. La embajada iraní en Zimbabue es una de las que más publicaciones humorísticas de este tipo realizó. Trump había publicado un mensaje en el que decía "Abrid el puto estrecho, locos bastardos, o viviréis en el infi