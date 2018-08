Elvira Lindo rechazó ser ministra de Cultura: "Sí, me lo ofrecieron antes que a Màxim Huerta"

La escritora Elvira Lindo ha confirmado en laSexta Noche que rechazó ser ministra de Cultura, ofrecimiento que Pedro Sánchez le hizo antes que a Màxim Huerta. "No me arrepiento, quiero ser libre. Quiero tener derecho a opinar sobre lo que me de la gana", añade Lindo, que confiesa que no le gustan los toros ni el fútbol.