edición general
3 meneos
87 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

ElRubius advierte sobre los problemas de audiencia y tráfico en YouTube: "El número de suscriptores no sirve de casi nada"

No es ningún secreto que ElRubius es un apasionado de las cartas de Pokémon y que, en general, disfruta mucho todo lo que tenga que ver con la franquicia de Nintendo. No obstante, hasta ahora el youtuber nunca se había prestado a participar en un reto como el Dualocke, la competitiva modalidad del juego donde se medirá las caras con Folagor, su rival. Esta nueva serie de streaming, que arrancó el pasado 25 de enero, ha dado mucho qué hablar en redes en los últimos días, aunque no por lo que ocurre estrictamente en las partidas, sino por el int

| etiquetas: elrubius , youtube , audiencia , tráfico , suscriptores , problemas
3 0 9 K -14 actualidad
20 comentarios
3 0 9 K -14 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 ombresaco
Paso 1: Usar los subscriptores.
Paso 2: La gente se ha suscrito a tantas cosas que no ven nada de las cosas a las que están subscritas
Paso 3: Además de suscritos, nos inventamos la campanita
Pronto los usuarios le habrán dado a la campanita que no harán caso a los avisos, y se inventarán otra cosa
7 K 88
Mountains #1 Mountains *
Una lástima..:wall:
2 K 40
arturios #3 arturios
#1 Uy! que pena... (yo también venía a decir más o menos lo mismo).
1 K 20
#5 ombresaco
Este análisis, que contó con el respaldo de otros creadores destacados en la plataforma como Mrbeast, Quackity o Robleis, ha generado reacciones divididas en la sección de comentarios de su post, entre quienes sostienen que "YouTube se está empeñando en ser TikTok", fomentando los vídeos de corta duración (o "shorts") y la presencia constante y recurrente, y quienes, en cambio, lo atribuyen a un caso paradigmático.

¿Esta gente saben lo que es un caso paradigmático?
2 K 36
chatOGT #14 chatOGT
#5 obviamente no
0 K 9
elGude #8 elGude
ELRubius hizo su fortuna en un buen momento y ahora en vez de estar ganando una burrada y media, solo está ganando una burrada (y pagando menos impuestos porque se ha ido a Andorra), viene a quejarse de que quiere más dinero.
1 K 28
#4 euacca
A mí me dan igual ese tipo de problemas suyos, pero me preocupa la otra cara de la misma moneda. Los usuarios se suscriben a cosas y los vídeos que les salen tienen poco que ver con esas decisiones tomadas por ellos. Los usuarios pierden control.
2 K 27
#7 ombresaco
#4 los usuarios y los creadores... Me hace gracia que cuando le iba bien el mérito era suyo por el contenido chachiguay que hacía, pero cuando le va mal, es la plataforma.

meneame.net/story/os-han-explicado-alguna-vez-experimento-monopoly
1 K 18
chatOGT #13 chatOGT
#4 efectivamente, te suscribes a algo, lo ves regularmente, lo dejas de ver una temporada porque te has cansado un poco del formato y... Nunca más te lo volverán a recomendar. O vas a buscarlo o nada.
1 K 17
TipejoGuti #17 TipejoGuti
Mis disculpas #0 por el voto "irrelevante" pero es escuchar el nombre de subnormal niñato cuarentón este y darme unas ganas de invadir países garrapata que no son sanas.
Sí la noticia es para dejarlo por los suelos no me pasa, pero para lavar la cara a mierdumanos...mejor votar bien.
1 K 26
DORO.C #18 DORO.C *
#17 Ya, si te entiendo, a mí tampoco me gusta, pero el trasfondo me parecía interesante. No es el primer youtuber al que escucho quejándose del cambio de Youtube. Por lo visto ahora solo promocionan los dichosos shorts. Al final el contenido de calidad se irá a otro lado.
0 K 16
Un_señor_de_Cuenca #19 Un_señor_de_Cuenca
Lo ha dicho secándose las lágrimas con billetes de 500 euros, el muy miserable.
1 K 23
DORO.C #20 DORO.C
#19 xD xD xD La verdad es que tiene dinero para 100 vidas.
0 K 16
jmangut #16 jmangut *
Se trata a los creadores de contenido o "Youtubers" con un desdén que me asombra.
Estas personas, y refiero a los creadores de "contenido" y no a los creadores de basura destinada a shorts o TikTok, podrán tratar una temática mas o menos del gusto de cada uno, pero hay que darles el credito que merecen por haber plantado cara entre todos a las Mediaset, A3media, etc... y darnos la oportunidad de consumir contenido audiovisual a la carta que sería imposible obtener de las…   » ver todo el comentario
1 K 17
Golan_Trevize #9 Golan_Trevize
Pobresitooooo... :'(
Lo mismo hasta tiene que regresar a españa a beneficiarse del sistema de subsidios para poder tener una vida medianamente digna.
0 K 11
#15 rbrn
Lo que cuenta son el número de anuncios que se tragan los usuarios con los vídeos del creador de contendidos.

Google es fundamentalmente una empresa de publicidad.
0 K 10
#11 tpm1
Como no podía ser de otra forma, meneantes a atacar a alguien por una frase sin haberse leído el artículo.
0 K 10
Herrerii #12 Herrerii *
Problemas del mundo de los ricos
0 K 8
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo *
está confirmando que la gente ve la mierda que YouTube le quiera echar y no la mierda que la gente quiera y haya elegido a través de los canales a los que se ha suscrito, no? la gente no es capaz de elegir por sí misma la mierda que quiere ver y lo deja todo en manos de YouTube, no? entonces está diciendo que la gente es idiota y se queda tan pancho. en serio es tan difícil entrar directamente a la URL del canal de YouTube al que te has suscrito? tanto esfuerzo requiere... quién te lo prohibe?…   » ver todo el comentario
0 K 8

menéame