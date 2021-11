Elorza reconoce que votará la candidatura de Arnaldo al Constitucional "con una pinza en la nariz"

El diputado socialista Odón Elorza ha reconocido esta mañana en 'Hoy por hoy' en la SER que esperaba que el PSOE le permitiera intervenir en el pleno del jueves en el que se votarán los nombres propuestos para entrar en el Tribunal Constitucional. Entre ellos está Enrique Arnaldo, a quien Elorza interrogó en comisión y cuyo perfil ha criticado. Elorza sostiene que el candidato propuesto por el PP "no reúne las condiciones de ejemplaridad". "Quizás he sido demasiado crítico en mi intervención. Así me lo han hecho llegar", ha revelado.