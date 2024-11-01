Elon Musk solicitará la custodia total de su hijo por las declaraciones a favor de los transgénero de su madre (ENG)

“Siento una inmensa culpa porque dije cosas en el pasado que pudieron haberle causado más dolor a la hermana de mi hijo. No sé cómo enmendar muchas de estas cosas, pero me he esforzado muchísimo en privado por aprender y defender a quienes he lastimado dentro de la comunidad trans." Musk ya tiene una hija transgénero, Vivian Wilson, de 21 años. En el pasado, Musk dijo que su hija "no era una niña" y que lo engañaron para que autorizara tratamientos transgénero para la niña cuando tenía 16 años.