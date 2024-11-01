Elon Musk señala a Irene Montero y ella responde: "Hay que reemplazarte para que dejes de violar y matar"

Irene Montero, eurodiputada y secretaria política de Podemos, se ha enfrentado directamente al magnate y empresario Elon Musk en su propia red social. El dueño de X ha señalado a la política española en un mensaje en el que ha asegurado que Montero “aboga por un genocidio”. Ella le ha respondido: “La gente decente tiene que reemplazarte para que dejes de violar, bombardear, secuestrar niños y matar”.