edición general
8 meneos
25 clics
Elon Musk señala a Irene Montero y ella responde: "Hay que reemplazarte para que dejes de violar y matar"

Elon Musk señala a Irene Montero y ella responde: "Hay que reemplazarte para que dejes de violar y matar"

Irene Montero, eurodiputada y secretaria política de Podemos, se ha enfrentado directamente al magnate y empresario Elon Musk en su propia red social. El dueño de X ha señalado a la política española en un mensaje en el que ha asegurado que Montero “aboga por un genocidio”. Ella le ha respondido: “La gente decente tiene que reemplazarte para que dejes de violar, bombardear, secuestrar niños y matar”.

| etiquetas: elon , musk , señala , irene , montero , responde , reemplazar , dejes , violar , matar
6 2 2 K 73 actualidad
3 comentarios
6 2 2 K 73 actualidad
#1 PeloPene *
Le Irene es la responsable directa de la mitad de los votos de VOX desde que se fue el Chepas. Menudo troll infiltrado
3 K -38
Huginn #2 Huginn
#1 Enero 2026 ha rebuznando hablado.
4 K 44

menéame