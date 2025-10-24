edición general
Elon Musk, Peter Thiel, David Sacks... El clan de PayPal que acabó dominando Silicon Valley

Influyentes empresarios pasaron de trabajar juntos en la plataforma de pagos digitales a crear y ser accionistas de gigantes tecnológicos. Si te gustaba el baloncesto estabas completamente descartado, pero mantener pocas relaciones sexuales era un punto positivo para conseguir un puesto de trabajo. Así era la política de contratación de PayPal entre 2000 y 2002. Fueron los años en los que la compañía estuvo dirigida por Elon Musk, Peter Thiel y Max Levchin, que se aliaron para crecer en un negocio recién nacido, como era el de los pagos digital

#1 soberao *
Han conseguido cambiar a ingenieros procedentes de todo el mundo por CEOs nazis forrados de pasta y con un ego de aquí a Marte.
Igual que los cristofascistas, han conseguido dar la vuelta y convertir una industria para el futuro en una nueva forma de tecnofeudalismo medieval, donde el dinero es el único señor.
#2 eqas
Leyendo el artículo, parece ciencia-ficción, esos entornos,e sas vidas, esos trabajos... hay tanto detrás de un simple botón que pulsamos en nuestras pantallas. Es otro mundo, lejos de los mortales.
