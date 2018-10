Elon Musk dice que es hora de crear un 'mecha' o robot gigante de Anime [ing]

Elon Musk tweeteó sobre su amor por una película de anime de 2016 y continuó diciendo que era hora de crear un "mecha", o robot gigante de anime de lucha en la madrugada del domingo por la mañana. Musk ha tuiteado sobre el anime antes y admite que no ha dormido tanto. Alrededor de la medianoche PT, Musk tweeteó el trailer de "Your Name" diciendo que le encantaba y Wikipedia describe la película como "Japanese animated romantic fantasy drama film" que se convirtió en un éxito rotundo dentro y fuera de Japón.