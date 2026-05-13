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Elon Musk arremete de nuevo contra Christopher Nolan por el rol de Lupita Nyong’o en La Odisea: “Solo quiere premios”

Elon Musk arremete de nuevo contra Christopher Nolan por el rol de Lupita Nyong’o en La Odisea: “Solo quiere premios”

El magnate tecnológico respaldó comentarios racistas sobre la actriz keniana y atacó también la participación de Elliot Page en la esperada producción. Uno de ellos fue el influencer Matt Walsh, quien escribió: “Ni una sola persona en el planeta piensa realmente que Lupita Nyong’o es ‘la mujer más bella del mundo’. Pero Christopher Nolan sabe que lo llamarían racista si le diera el papel de ‘la mujer más bella’ a una mujer blanca. Nolan es técnicamente talentoso, pero un cobarde”.

| etiquetas: christopher nolan , musk , racismo , elliot page , lupita nyong’o
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
LinternaGorri #1 LinternaGorri *
La opinión de un nostálgico del apartheid no me va a impedir ir a ver una peli.
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founds #9 founds
#1 la puedes ver pirata y no colaboras con los sionazis de hollywood
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#4 ZamoraBigote
La opinión de un nostálgico del apartheid me va a obligar a ver una peli que no iba a ver.
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silvano.jorge #3 silvano.jorge
Qué ganas me están entrando de ver la peli.
2 K 27
angeloso #2 angeloso
Cuantas más películas salga Lupita mejor. Musk imbécil.
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MIrahigos #7 MIrahigos
#2 ¿Y eso? Como actriz tampoco es que sea gran cosa.
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themarquesito #10 themarquesito
#6 Tal vez tenga un leve trasfondo real, pero es imposible saber hasta qué punto la tradición oral habría llegado hasta Homero. Digo lo del trasfondo porque hay evidencia arqueológica de destrucción e incendio de Troya sobre el año 1200 a.C.

#2 Yo firmaría ver a Lupita como Andrómeda en una peli sobre el mito de Perseo. Para los despistados, Andrómeda era hija de los reyes de Etiopía en la mitología griega.
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vviccio #5 vviccio
En este asunto está claro quién es el bocazas montapollos.
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#8 JanSolo
"Solo quiere premios". Esto se lo dice Elon Musk a otro...xD
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#11 diosmioporque *
Este hombre me asombró/asombra con lo que ha hecho/hace con SpaceX y otras cosas. Cosas industriales y de ingeniería.
Pero este hombre, como persona, es un enemigo. Un enemigo peligroso.
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Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#11 solo hay que ver como trata a una hija cuando decide su propia vida
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#6 Godoferoz *
Una peli sobre un fabula fantastica con dioses y monstruos que parte de una guerra que jamas sucedio, cuyos trailers ya muestran armaduras de fantasia sin ningun parecido con la realidad ...y el problema es que helena de Troya no puede ser negra...pero si rubia de ojos azules aunque que las griegas sean lo contrario por lo general
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menéame