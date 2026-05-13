Elon Musk arremete de nuevo contra Christopher Nolan por el rol de Lupita Nyong’o en La Odisea: “Solo quiere premios”

El magnate tecnológico respaldó comentarios racistas sobre la actriz keniana y atacó también la participación de Elliot Page en la esperada producción. Uno de ellos fue el influencer Matt Walsh, quien escribió: “Ni una sola persona en el planeta piensa realmente que Lupita Nyong’o es ‘la mujer más bella del mundo’. Pero Christopher Nolan sabe que lo llamarían racista si le diera el papel de ‘la mujer más bella’ a una mujer blanca. Nolan es técnicamente talentoso, pero un cobarde”.