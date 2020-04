Elogio de una portada cruda - Carlos Mayoral

La vida lleva aparejada un porcentaje considerable de dolor, las calles están plagadas de no pocos hijos de puta, ahí afuera hay hambre, guerras, enfermedad o miedo. No hay que ser Schopenhauer para certificar estas afirmaciones, no es una opinión personal ni pretendo abrir debate en torno a ellas, sólo hay que echar un vistazo a las noticias para comprobarlo. Y aludo a las noticias periodísticas con toda la intención del mundo: ellas son las encargadas de hacernos ver lo que a menudo la serotonina oculta. Es su deber...