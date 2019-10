La campaña de adoctrinamiento diseñada por la élite en They Live es dolorosamente familiar para cualquiera que haya estudiado el declive de la cultura estadounidense. Una ciudadanía que no piensa por sí misma, obedece sin cuestionar, es sumisa, no desafía a la autoridad, no piensa "fuera de la caja" y se contenta con sentarse y entretenerse es una ciudadanía que se puede controlar fácilmente.