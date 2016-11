3 meneos 5 clics

26 millones de soviéticos murieron en la II Guerra Mundial. Entre tanto Gran Bretaña le pagaba un sueldo a Mussolini y los estadounidenses se hacían los locos. Los aliados de la URSS no intervinieron y no abrieron otro frente en occidente como les exigía Stalin hasta que no se dieron cuenta de que los comunistas podían tomar Berlín y seguramente, despues, fuesen a liberar a toda Europa del yugo del fascismo (incluida España). Esto les hizo recapacitar y se metieron de lleno en la guerra rezando para llegar a Berlin a la par que la URSS.